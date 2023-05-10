В Черном море дежурит 17 кораблей РФ – ВМС ВСУ

10 мая РФ вывела в Черное море на боевое дежурство 17 вражеских кораблей.

Среди них – три носителя крылатых ракет типа Калибр.

Общий залп может составлять до 24 ракет.

Еще один российский ракетоноситель, снаряженный около четырьмя ракетами, сосредоточен в Средиземном море.

Кроме того, там еще дежурит ориентировочно четыре вражеских корабля.

В Азовском море сейчас – два вражеских корабля.

Напомним, что накануне корабельная группировка россиян в Черном море насчитывала 18 единиц.

Среди них было пять ракетоносителей общим залпом не менее 28 ракет типа Калибр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ВМС ВСУ

Фото: Минобороны России

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.