В Черном море дежурит 17 кораблей РФ – ВМС ВСУ
10 мая РФ вывела в Черное море на боевое дежурство 17 вражеских кораблей.
Среди них – три носителя крылатых ракет типа Калибр.
Общий залп может составлять до 24 ракет.
Еще один российский ракетоноситель, снаряженный около четырьмя ракетами, сосредоточен в Средиземном море.
Кроме того, там еще дежурит ориентировочно четыре вражеских корабля.
В Азовском море сейчас – два вражеских корабля.
Напомним, что накануне корабельная группировка россиян в Черном море насчитывала 18 единиц.
Среди них было пять ракетоносителей общим залпом не менее 28 ракет типа Калибр.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 441-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ВМС ВСУ
Фото: Минобороны России
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников