Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Не работают магазины, банкоматы пустые – мэр Энергодара об “эвакуации” россиян из города

Не работают магазины, банкоматы пустые – мэр Энергодара об “эвакуации” россиян из города
Фото: УНИАН

Российские войска продолжают “эвакуацию” из временно оккупированного Энергодара Запорожской области. Захватчики вывозят из города оборудование и документацию.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии проекту Радио Свобода Новости Приазовья.

– Повывозили они оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они расположили в помещении ЦНАПа, также где-то неделю назад все повывозили. Не работает стационарный интернет, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки, — говорится в сообщении.

Он отметил, что наблюдается ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. Кроме того, в городе пустые АЗС и банкоматы.

По словам Орлова, большинство местных жителей, которые сотрудничали с россиянами, выехали из Энергодара заранее. Сейчас “эвакуация” добровольная.

Ранее в ЦНС сообщили, что российские солдаты не имеют возможности привлечь пожарных для работы во временно захваченном Энергодаре из-за местного сопротивления. К ликвидации пожаров в городе привлекают представителей Росгвардии.

Читайте также
Очередная проблема оккупантов: в Донецке – критическая нехватка воды
російські окупанти

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Евакуація, Енергодар, Запорожская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кремлю не удалось показать россиянам хоть какую-то “победу”: Зеленский об атаке 9 мая
Володимир Зеленський
Суда не проверяли уже два дня: РФ заблокировала работу зернового коридора
Не работают магазины, банкоматы пустые – мэр Энергодара об “эвакуации” россиян из города
Враг напуган контрнаступлением: Гуменюк об атаках РФ на Херсонщине
Херсонщина, Гуменюк
СБУ задержала в Киеве администратора Telegram-канала коллаборантки Монтян
Не работают магазины, банкоматы пустые – мэр Энергодара об “эвакуации” россиян из города
Зеленский сказал, что должно быть основной составляющей 11-го пакета санкций ЕС против РФ
Володимир Зеленський
Видео
Общество
Черная сторона победы – это горе и огромные потери: День памяти и примирения в истории

8 мая в Украине - День памяти и примирения, именно 8 мая 1945 года гитлеровская Германия капитулировала. Президент Владимир Зеленский предложил парламенту окончательно установить эту дату, а не 9 мая, Днем памяти и победы над нацизмом.

Кристина Гавриш, Юлия Захарченко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (08.05.2023)
Не работают магазины, банкоматы пустые – мэр Энергодара об “эвакуации” россиян из города
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (08.05.2023)
Не работают магазины, банкоматы пустые – мэр Энергодара об “эвакуации” россиян из города
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 21:30 (08.05.2023)
Не работают магазины, банкоматы пустые – мэр Энергодара об “эвакуации” россиян из города
Страшнее всего было, когда не слышала плача ребенка: киевлянка о первых минутах после попадания дрона
Не работают магазины, банкоматы пустые – мэр Энергодара об “эвакуации” россиян из города
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь