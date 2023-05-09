Не работают магазины, банкоматы пустые – мэр Энергодара об “эвакуации” россиян из города
Российские войска продолжают “эвакуацию” из временно оккупированного Энергодара Запорожской области. Захватчики вывозят из города оборудование и документацию.
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии проекту Радио Свобода Новости Приазовья.
– Повывозили они оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они расположили в помещении ЦНАПа, также где-то неделю назад все повывозили. Не работает стационарный интернет, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки, — говорится в сообщении.
Он отметил, что наблюдается ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. Кроме того, в городе пустые АЗС и банкоматы.
По словам Орлова, большинство местных жителей, которые сотрудничали с россиянами, выехали из Энергодара заранее. Сейчас “эвакуация” добровольная.
Ранее в ЦНС сообщили, что российские солдаты не имеют возможности привлечь пожарных для работы во временно захваченном Энергодаре из-за местного сопротивления. К ликвидации пожаров в городе привлекают представителей Росгвардии.
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