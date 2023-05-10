Загострить безпеку на АЕС: окупанти “евакують” понад 3 тис. працівників станції
Окупанти готують до “евакуації” з Енергодара близько 2,7 тисячі працівників Запорізької АЕС та їхні сім’ї.
Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.
Насамперед йдеться про вивезення працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС або іншим підприємством Росатома.
– Таким чином, російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію Запорізької атомної електростанції, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу. Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з рашистами, найближчим часом збираються “евакуювати”. І це загострить вже й наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані, – йдеться у повідомленні.
В Енергоатомі нагадали, що загарбники майже від початку окупації заборонили працівникам ЗАЕС виїзд з міста.
Наразі НАЕК вживає всі можливі заходи щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції у перший період після її деокупації.
– Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій. Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору, Енергоатому, – це єдиний шлях припинення російського безладу на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки, – додають в Енергоатомі.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников