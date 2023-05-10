Загострить безпеку на АЕС: окупанти “евакують” понад 3 тис. працівників станції

Окупанти готують до “евакуації” з Енергодара близько 2,7 тисячі працівників Запорізької АЕС та їхні сім’ї.

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.

Насамперед йдеться про вивезення працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС або іншим підприємством Росатома.

– Таким чином, російські окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію Запорізької атомної електростанції, оскільки нині там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу. Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з рашистами, найближчим часом збираються “евакуювати”. І це загострить вже й наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані, – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі нагадали, що загарбники майже від початку окупації заборонили працівникам ЗАЕС виїзд з міста.

Наразі НАЕК вживає всі можливі заходи щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції у перший період після її деокупації.

– Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій. Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору, Енергоатому, – це єдиний шлях припинення російського безладу на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки, – додають в Енергоатомі.

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