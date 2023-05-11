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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві

Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Фото: Getty Images

Те, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко захворів, є абсолютно очевидним, проте з боку влади країни не було жодних заяв стосовно цього.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман.

– Жодних коментарів (білоруської влади. – Ред.) не було, ба більше, дивно було для всіх ще й те, що коли він приїхав до Мінська ввечері цього дня, то з’явився на білоруському параді, але не виступав, усупереч традиціям кожного року. Він стояв поруч і передав слово міністрові оборону, який від його імені зачитав святкове звернення.

Очевидно всім, що він захворів, що це якась проблема зі здоров’ям. Тому що навіть у Москві на параді, коли пострадянські лідери намагалися покласти квіти, точніше, пройти від одного місця до іншого, Лукашенко не зміг пройти з ними і 300 метрів, йому знадобився golf car для цього, – каже аналітик.

За його словами, Лукашенко не міг не приїхати на парад через тиск диктатора Кремля Володимира Путіна.

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– Було зрозуміло, що чомусь для Путіна саме цей парад є особливим. Напевно, для того, щоб показати, що все гаразд, що ніхто не боїться проводити такі заходи після атаки дронами на Кремль. І він особисто, Путін, обдзвонював перед парадом центральноазіатських лідерів, запрошував їх. Вони самі ще два-три тижні до параду не мали наміру нікуди їхати, але потім різко змінили свої плани.

Так от, якщо такий тиск був щодо центральноазіатських країн, які не настільки залежні від Путіна, як Лукашенко, то у випадку з Лукашенком тут сумнівів немає, що вибору у нього жодного не було, що хоч хворий, хоч у комі – треба було там бути, – зазначив Шрайбман.

Війна в Україні, Олександр Лукашенко, Парад, Російська агресія
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