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Россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море — Гуменюк

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

В Черном море на боевом дежурстве осталось 2 ракетоносителя ЧФ. Общий залп – до 16 Калибров.

Об этом в эфире телемарафона Єдиних новин заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– В морях бушует шторм, море неспокойное, но не критический шторм. И корабельная группировка врага держится в развернутом состоянии, это 11 единиц, среди которых осталось два надводных ракетоносителя. Это 16 калибров готовых к использованию. Несколько уменьшена (корабельная группировка, — Ред.) по сравнению с периодом подготовки и проведения активных действий ракетных атак, связанных с их сакральными датами, — информирует она.

Гуменюк отметила, что другие ракетоносители заведены в пункты базирования для переснаряжения и могут вернуться на службу в течение 2-3 часов.

— Расслабляться рано, ведь враг может продолжить ракетные атаки, хотя, очевидно, им понадобится определенная пауза для того, чтобы поднабрать то, чем будут атаковать. Видим активизацию беспилотных разведчиков над территориальным морем Украины, — говорит спикер.

Она отметила, что в Крыму активно, а развертывание сезона “бавовны” продолжается.

Напомним, что 10 мая в Черном море на боевом дежурстве было 17 вражеских кораблей.

Война в Украине, Кораблі, Ракета, Черное море, Чорноморський флот РФ
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