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ЗРК Куб: что известно о комплексах, которые Чехия передаст Украине

ЗРК Куб: что известно о комплексах, которые Чехия передаст Украине
Фото: Getty Images

Недавно правительство Чехии объявило, что передаст Украине две системы противовоздушной обороны Куб и ракеты к ним. Они необходимы для защиты неба от вражеских воздушных объектов.

Этот советский самоходный ЗРК предназначен для защиты Сухопутных войск, преимущественно танковых дивизий, от средств воздушного нападения, которые летят на средних и малых высотах.

Разработка комплекса началась еще в 1958 году, однако на вооружение армии СССР новый ЗРК был принят на шесть лет позже запланированного срока.

ЗРК Куб состоит из двух самоходных установок на легком гусеничном ходу, одна из которых несет на себе все радиотехнические средства, а вторая — три зенитных управляемых ракеты 3М9, и является пусковой установкой.

Длина ракеты 3М9 составляет около 5,8 м при диаметре 330 мм. Она оснащена полуактивной радиолокационной головкой самонаведения 1СБ4.

Также в состав самоходной установки входят две радиолокационные станции — РЛС обнаружения воздушных целей и целеуказания 1С11, и РЛС сопровождения цели и подсветки 1С31.

Тактико-технические характеристики ЗРК Куб

  • Боевая масса: 32,4 т;
  • Обслуга: 4 человека;
  • Вооружение: 3 ракеты;
  • Горизонтальная дальность: 22 км;
  • Вертикальная дальность: 12 км;
  • Скорость ракеты: 600 м/с;
  • Масса ракеты: 630 кг;
  • Габаритные размеры: длина: 9,3 м; ширина: 3,25 м; высота: 3,25 м;
  • Максимальная скорость: 65 км/ч;
  • Запас хода: 500 км;
  • Максимальная мощность: 522 л.с.
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