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Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗРК Куб: що відомо про комплекси, які Чехія передасть Україні

ЗРК Куб: що відомо про комплекси, які Чехія передасть Україні
Фото: Getty Images

Нещодавно уряд Чехії оголосив, що передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Куб та ракети до них. Вони необхідні для захисту неба від ворожих повітряних об’єктів.

Цей радянський самохідний ЗРК призначений для захисту Сухопутних військ, переважно танкових дивізій, від засобів повітряного нападу, що летять на середніх і малих висотах.

Розробка комплексу почалася ще в 1958 році, проте на озброєння армії СРСР новий ЗРК був прийнятий на шість років пізніше від запланованого терміну.

ЗРК Куб складається з двох самохідних установок на легкому гусеничному ходу, одна з яких несе на собі всі радіотехнічні засоби, а друга – три зенітних керованих ракети 3М9, і є пусковою установкою.

Довжина ракети 3М9 становить близько 5,8 м за діаметру в 330 мм. Вона оснащена напівактивною радіолокаційною голівкою самонаведення 1СБ4.

Також до складу самохідної установки входять дві радіолокаційні станції – РЛС виявлення повітряних цілей і цілевказівки 1C11, та РЛС супроводу цілі та підсвітки 1С31.

Тактико-технічні характеристики ЗРК Куб

  • Бойова маса: 32,4 т;
  • Обслуга: 4 особи;
  • Озброєння: 3 ракети;
  • Горизонтальна дальність: 22 км;
  • Вертикальна дальність: 12 км;
  • Швидкість ракети: 600 м/c;
  • Маса ракети: 630 кг;
  • Габаритні розміри: довжина: 9,3 м; ширина: 3,25 м; висота: 3,25 м;
  • Максимальна швидкість: 65 км/год;
  • Запас ходу: 500 км;
  • Максимальна потужність: 522 к.с.
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