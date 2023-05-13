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Держали под контролем стратегические предприятия: Украина ввела санкции против компаний РФ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов.

Об этом он сообщил в Telegram.

– Еще один санкционный пакет на сегодня. Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. Под их контролем иногда находились даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия. Сегодня преодолеваем эти риски, – отметил он.

Санкции также введены в отношении компаний, связанных с Виктором Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины.

Напомним, что сегодня Украина также ввела санкции в отношении Запорожского металлургического комбината Запорожстали, поскольку россияне частично сохраняли контроль над этим предприятием.

Война в Украине, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, санкції, Санкції проти Росії
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