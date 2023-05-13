Держали под контролем стратегические предприятия: Украина ввела санкции против компаний РФ
Президент Украины Владимир Зеленский наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов.
Об этом он сообщил в Telegram.
– Еще один санкционный пакет на сегодня. Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. Под их контролем иногда находились даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия. Сегодня преодолеваем эти риски, – отметил он.
Санкции также введены в отношении компаний, связанных с Виктором Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины.
Напомним, что сегодня Украина также ввела санкции в отношении Запорожского металлургического комбината Запорожстали, поскольку россияне частично сохраняли контроль над этим предприятием.