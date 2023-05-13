Тримали під контролем стратегічні підприємства: Україна запровадила санкції проти компаній РФ

Президент України Володимир Зеленський указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов’язаних із ними українських економічних суб’єктів.

Про це він повідомив у Telegram.

– Ще один санкційний пакет на сьогодні. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов’язаних з ними українських економічних суб’єктів. Під їхнім контролем іноді були навіть об’єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства. Сьогодні долаємо ці ризики, – зазначив він.

Санкції також запроваджено щодо компаній, пов’язаних із Віктором Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.

Нагадаємо, що сьогодні Україна також запровадила санкції щодо Запорізького металургійного комбінату Запоріжсталі, оскільки росіяни частково зберігали контроль над цим підприємством.

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