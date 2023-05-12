В Крыму упал российский вертолет: экипаж погиб

В селе Светлое во временно оккупированном Крыму упал российский вертолет. Экипаж погиб на месте.

Об этом пишут местные СМИ.

О причинах авиакатастрофы не сообщается, а также о разрушениях и пострадавших среди местного населения в результате падения вертолета.

Официального подтверждения информации пока нет.

Напомним, что в Крыму в последнее время довольно часто раздаются взрывы. Так, ночью 7 мая во временно оккупированном Севастополе было громко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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