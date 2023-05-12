В Крыму упал российский вертолет: экипаж погиб
В селе Светлое во временно оккупированном Крыму упал российский вертолет. Экипаж погиб на месте.
Об этом пишут местные СМИ.
О причинах авиакатастрофы не сообщается, а также о разрушениях и пострадавших среди местного населения в результате падения вертолета.
Официального подтверждения информации пока нет.
Напомним, что в Крыму в последнее время довольно часто раздаются взрывы. Так, ночью 7 мая во временно оккупированном Севастополе было громко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 443-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов