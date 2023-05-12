Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Україна
Потребує перевірки
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Криму впав російський гелікоптер: екіпаж загинув

У Криму впав російський гелікоптер: екіпаж загинув
Фото: УНІАН

У селі Світле в тимчасово окупованому Криму впав російський гелікоптер. Екіпаж загинув на місці.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Про причини авіакатастрофи не повідомляється, а також про руйнування та постраждалих серед місцевого населення внаслідок падіння гвинтокрила.

Офіційного підтвердження інформації поки що немає.

Нагадаємо, що у Криму останнім часом досить часто лунають вибухи. Так, вночі 7 травня в тимчасово окупованому Севастополі було гучно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Авіакатастрофи, Гелікоптер, Крим, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бояться ударів та пакують валізи: Гуменюк про ситуацію у Криму
Керченський міст, Кримський міст
ЄС пропонує припинити постачання нафти РФ до Німеччини та Польщі
У Криму впав російський гелікоптер: екіпаж загинув
У Литві збираються перейменувати Калінінград: яку назву матиме місто
У Криму впав російський гелікоптер: екіпаж загинув
З понеділка спецпредставник Китаю відвідає п’ять країн, серед них Україна та РФ
спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Дивовижне досягнення: Forbes вважає, що перед контрнаступом ЗСУ знищують ППО Росії
Збиття дронів-камікадзе типу Shahed силами ППО
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Стало відомо, на скільки можуть зрости платіжки українців за світло з 1 червня
Показники лічильника, лічильник за світло
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (12.05.2023)
У Криму впав російський гелікоптер: екіпаж загинув
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (12.05.2023)
У Криму впав російський гелікоптер: екіпаж загинув
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (12.05.2023)
У Криму впав російський гелікоптер: екіпаж загинув
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь