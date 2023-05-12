У Криму впав російський гелікоптер: екіпаж загинув
У селі Світле в тимчасово окупованому Криму впав російський гелікоптер. Екіпаж загинув на місці.
Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Про причини авіакатастрофи не повідомляється, а також про руйнування та постраждалих серед місцевого населення внаслідок падіння гвинтокрила.
Офіційного підтвердження інформації поки що немає.
Нагадаємо, що у Криму останнім часом досить часто лунають вибухи. Так, вночі 7 травня в тимчасово окупованому Севастополі було гучно.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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