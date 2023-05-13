Валентина Летяк, редактор ленты
Почти 30 БПЛА, 27 артсистем и 590 военных — потери РФ за сутки
За последние сутки потери российской армии в войне против Украины достигли 590 военных убитыми, а с начала вторжения — 198 260.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 мая.
Украинские защитники также уничтожили еще шесть танков, 12 ББМ, 27 артиллерийских систем и 27 беспилотников.
Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 13 мая 2023-го:
- личный состав — около 198 260 (+590) человек ликвидировано;
- танки — 3 751 (+6);
- боевые бронированные машины — 7 307 (+12);
- артиллерийские системы — 3 095 (+27);
- РСЗВ — 561 (+2);
- средства ПВО — 314 (+2);
- самолеты — 308;
- вертолеты — 294;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 665 (+29);
- крылатые ракеты — 970;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 6 011 (+15);
- специальная техника — 402 (+9).
Полномасштабная война в Украине длится уже 444 сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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