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Валентина Летяк, редактор ленты

Почти 30 БПЛА, 27 артсистем и 590 военных — потери РФ за сутки

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки потери российской армии в войне против Украины достигли 590 военных убитыми, а с начала вторжения — 198 260.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 мая.

Украинские защитники также уничтожили еще шесть танков, 12 ББМ, 27 артиллерийских систем и 27 беспилотников.

Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 13 мая 2023-го:

  • личный состав — около 198 260 (+590) человек ликвидировано;
  • танки — 3 751 (+6);
  • боевые бронированные машины — 7 307 (+12);
  • артиллерийские системы — 3 095 (+27);
  • РСЗВ — 561 (+2);
  • средства ПВО — 314 (+2);
  • самолеты — 308;
  • вертолеты — 294;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 665 (+29);
  • крылатые ракеты — 970;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 6 011 (+15);
  • специальная техника — 402 (+9).

Полномасштабная война в Украине длится уже 444 сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Где сейчас воздушная тревога — смотрите в онлайн-карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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