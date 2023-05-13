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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Майже 30 БПЛА, 27 артсистем та 590 військових – втрати РФ за добу

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

За останню добу втрати російської армії у війні проти України сягнули 590 військових вбитими, а з початку вторгнення – 198 260.

Про це повідомляє Генштаю ЗСУ у ранковому зведенні 13 травня.

Українські захисники також знищили ще шість танків, 12 ББМ, 27 артилерійських систем та 27 безпілотників.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 13 травня 2023-го:

  • особовий склад ‒ близько 198 260 (+590) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3 751 (+6);
  • бойові броньовані машини ‒ 7 307 (+12);
  • артилерійські системи – 3 095 (+27);
  • РСЗВ – 561 (+2);
  • засоби ППО ‒ 314 (+2);
  • літаки – 308;
  • гелікоптери – 294;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 665 (+29);
  • крилаті ракети ‒ 970;
  • кораблі/катери ‒ 18;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6 011 (+15);
  • спеціальна техніка ‒ 402 (+9).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Безпілотники, Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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