Майже 30 БПЛА, 27 артсистем та 590 військових – втрати РФ за добу

За останню добу втрати російської армії у війні проти України сягнули 590 військових вбитими, а з початку вторгнення – 198 260.

Про це повідомляє Генштаю ЗСУ у ранковому зведенні 13 травня.

Українські захисники також знищили ще шість танків, 12 ББМ, 27 артилерійських систем та 27 безпілотників.

Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 13 травня 2023-го:

особовий склад ‒ близько 198 260 (+590) осіб ліквідовано;

танки ‒ 3 751 (+6);

бойові броньовані машини ‒ 7 307 (+12);

артилерійські системи – 3 095 (+27);

РСЗВ – 561 (+2);

засоби ППО ‒ 314 (+2);

літаки – 308;

гелікоптери – 294;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 665 (+29);

крилаті ракети ‒ 970;

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільна техніка та автоцистерни – 6 011 (+15);

спеціальна техніка ‒ 402 (+9).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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