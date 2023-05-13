Валентина Летяк, редакторка стрічки
Майже 30 БПЛА, 27 артсистем та 590 військових – втрати РФ за добу
За останню добу втрати російської армії у війні проти України сягнули 590 військових вбитими, а з початку вторгнення – 198 260.
Про це повідомляє Генштаю ЗСУ у ранковому зведенні 13 травня.
Українські захисники також знищили ще шість танків, 12 ББМ, 27 артилерійських систем та 27 безпілотників.
Орієнтовні втрати РФ з 24 лютого 2022 року до 13 травня 2023-го:
- особовий склад ‒ близько 198 260 (+590) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3 751 (+6);
- бойові броньовані машини ‒ 7 307 (+12);
- артилерійські системи – 3 095 (+27);
- РСЗВ – 561 (+2);
- засоби ППО ‒ 314 (+2);
- літаки – 308;
- гелікоптери – 294;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 665 (+29);
- крилаті ракети ‒ 970;
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6 011 (+15);
- спеціальна техніка ‒ 402 (+9).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 444-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Де зараз повітряна тривога – дивіться в онлайн-карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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