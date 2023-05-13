В Луганской области оккупанты пополняют свои подразделения людьми с психическими расстройствами

В Луганской области оккупанты мобилизуют военных, которые лечились из-за психических расстройств.

Об этом в своей сводке сообщает Генштаб ВСУ.

Таким образом оккупанты пытаются пополнить потери в живой силе одного подразделения, действующего в Сватовском районе Луганской области.

Известно, что прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц. Среди новоприбывшего личного состава есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.

Источник : Генштаб ВСУ

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