Марта Бондаренко, редактор ленты
В Луганской области оккупанты пополняют свои подразделения людьми с психическими расстройствами
В Луганской области оккупанты мобилизуют военных, которые лечились из-за психических расстройств.
Об этом в своей сводке сообщает Генштаб ВСУ.
Таким образом оккупанты пытаются пополнить потери в живой силе одного подразделения, действующего в Сватовском районе Луганской области.
Известно, что прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц. Среди новоприбывшего личного состава есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.
Источник: Генштаб ВСУ
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