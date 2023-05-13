На Луганщині окупанти поповнюють свої підрозділи людьми з психічними розладами
На Луганщині окупанти мобілізують військових, які лікувалися через психічні розлади.
Про це у своєму зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.
Таким чином окупанти намагаються поповнити втрати у живій сили одного підрозділу, що діє у Сватівському районі Луганської області.
Відомо, що прибуло поповнення з-поміж відмобілізованих осіб. Серед новоприбулого особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади.
У Генштабі наголошують, що російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах України. Це зумовлено значними втратами за останній час.
Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області.
Представники російської комендатури здійснюється пошук так званих інформаторів, проводять обшуки.