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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Луганщині окупанти поповнюють свої підрозділи людьми з психічними розладами

На Луганщині окупанти поповнюють свої підрозділи людьми з психічними розладами
Фото: Getty Images

На Луганщині окупанти мобілізують військових, які лікувалися через психічні розлади.

Про це у своєму зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

Таким чином окупанти намагаються поповнити втрати у живій сили одного підрозділу, що діє у Сватівському районі Луганської області.

Відомо, що прибуло поповнення з-поміж відмобілізованих осіб. Серед новоприбулого особового складу є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади.

У Генштабі наголошують, що російські окупанти посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово захоплених населених пунктах України. Це зумовлено значними втратами за останній час.

Зокрема, збільшилась кількість постів та патрулів у Ялті Донецької області.

Представники російської комендатури здійснюється пошук так званих інформаторів, проводять обшуки.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Луганська область
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