Провальная “спецоперация” Червинского: СБУ рассказала о деталях обстрела и признаках вмешательства ФСБ

Организаторы несогласованной “спецоперации” по похищению российского самолета, которая привела к обстрелу аэродрома Канатово, жертвам и разрушениям, не послушали рекомендации украинских спецслужб и попали в ловушку ФСБ РФ.

Как заявили в эфире телемарафона Єдині новини представители СБУ и ГУР МО, с самого начала было очевидно, что россияне ведут свою игру. Поэтому проведение такой спецоперации не согласовали ни Служба безопасности, ни Главное управление разведки.

— Ни один разведывательный орган, а также СБУ не давали разрешение на проведение указанной “спецоперации”. Наши контрразведчики получили явные и косвенные признаки того, что это является игрой спецслужб РФ, — отметил представитель Главного следственного управления СБУ Анатолий Булич.

В ГУР МОУ также подтверждают, что не согласовали проведение “спецоперации”.

— К нам обращались с подобной идеей: она была отвергнута как нереалистичная к выполнению и которая несет потенциально чрезвычайно большие риски, — рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Булич добавил, что идею с похищением российского самолета задумало частное лицо в марте 2022 года. Этот человек обратился к своим знакомым в ГУР и СБУ, но после отказов обеих спецслужб автор идеи вышел на Романа Червинского, который в дальнейшем занялся планированием “спецоперации” и лично вел переговоры с представителями РФ, несмотря на все риски.

— Что в первую очередь бросилось в глаза в переписке разработчиков с так называемым пилотом — лексические и психологические приемы с элементами оперативной разведки, не присущие людям технических профессий, — объяснил первые признаки участия российских спецслужб в “спецоперации” представитель контрразведки СБУ.

В частности, российский пилот избегал разговоров о роли и судьбе второго пилота, без которого угон самолета был невозможен.

— Также бросалась в глаза инициатива и нездоровый напор с его стороны: он постоянно инициировал переписку. В случае “проседания” разговоров на день-два-три — выходил на разработчиков, предлагал ускорить выполнение операции, — рассказал контрразведчик.

Стало известно, что во время переговоров жена одного из пилотов находилась возле управления ФСБ в Москве, но и это не остановило Червинского.

Аэропорт Канатово для посадки выбрал именно российский пилот. Но в 05:00 23 июля вместо похищенного самолета туда прилетели восемь крылатых ракет. И в результате обстрела погиб командир в/ч, ранены 17 военных, уничтожено несколько украинских истребителей и сооружения аэропорта.

После обстрела кремлевские пропагандисты смеялись в СМИ над тем, как ФСБ переиграла украинскую сторону.

Расследование обстоятельств обстрела аэропорта Канатово СБУ начала сразу, а сам Червинский долгое время скрывался.

— Эта история о том, как не надо проводить спецоперации, не согласованные и не скоординированные спецслужбами, — резюмировал Булич.

Следствие продолжается, причастность других фигурантов дела проверяется.

Напомним, в апреле СБУ задержала Червинского и сообщила о подозрении за превышение служебных полномочий в ходе провальной и никем не согласованной “спецоперации” по похищению российского самолета.

Фактически те, кто планировал “спецоперацию”, выступили “наводчиками” обстрела аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года.

Перед задержанием Червинский 8 месяцев скрывался от следствия, пытался сбежать, но был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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