Успех на флангах: украинские воины продолжают продвигаться в районе Бахмута

Украинские военные продолжают продвигаться и оттеснять российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.

Он уточнил, что продвижение Вооруженных сил Украины происходит в рамках успешной оборонной операции. Украинские защитники проводят “определенные контратакующие действия”.

Результатом этого стало то, что украинским войскам удалось продвинуться вглубь вражеских позиций на расстояние от 250 м до 1,5 км по состоянию на вчера.

– За сегодня на некоторых участках удалось нашим подразделениям пройти на глубину до 300 м. Самое главное во время этой оборонной операции, что постоянно наносится удар по врагу, уничтожается его живая сила и техника, — подчеркнул Череватый.

Он также прокомментировал возможность окружения российской группировки на Бахмутском направлении.

– Наши эксперты рассматривают такой вариант, потому что мы имеем определенный успех на флангах. Так что в ЧВК Вагнера начинается уже такая “легкая паника”, — заявил спикер.

По его словам, среди оккупантов уже распространяют листовки, что нужно быть готовыми к контрнаступлению ВСУ, поскольку оно будет внезапным. Однако это не помогает рашистам, а наоборот деморализует их.

Череватый также рассказал, что за сутки враг 426 раз обстрелял наши позиции из ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня, нанес 12 авиаударов.

Произошло 40 боевых столкновений. Украинские воины уничтожили 127 оккупантов. Еще 171 захватчик получил ранения, 10 попали в плен. Также были уничтожены три вражеских танка, две станции радиоэлектронной борьбы, восемь складов с боеприпасами и другое вооружение.

Накануне в Министерстве обороны Украины подтвердили, что украинские войска продвинулись на 2 км на Бахмутском направлении. В течение недели защитники не потеряли в Бахмуте ни одной позиции.

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