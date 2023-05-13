Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Не только технический сбой: эксперт назвал возможные причины инцидента с Bayraktar над Киевом
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Подразделения РФ беспорядочно отступили на южном фланге Бахмутской операции – британская разведка

Бої за Бахмут
Фото: Getty Images

Во время удачной операции в районе города Бахмут (Донецкая область) украинские защитники смогли отвоевать минимум километр территории на южном фланге. Регулярные военные подразделения РФ отступили.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве подтвердили, что в последние дни подразделения 72 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ хаотично отступили со своих позиций.

– В последние четыре дня подразделения российской 72 отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр), вероятно, беспорядочно отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутской операции. Украинские силы отвоевали минимум километр территории, — подчеркивается в сообщении.

В разведке уточнили, что этот район имеет определенное тактическое значение. Он был плацдармом войск РФ на западной стороне канала Северский Донец – Донбасс, который отделяет линию фронта в некоторых частях сектора.

Отмечается, что 72 бригада армии РФ входит в состав 3 армейского корпуса – формирования, созданного осенью 2023 года, которое “преследуют обвинения в низком моральном духе и ограниченной боеспособности”.

В разведке считают, что развертывание этого подразделения армии РФ в столь сложном и важном в оперативном смысле секторе свидетельствует об “острой нехватке в России надежных боевых подразделений”.

Накануне в Министерстве обороны Украины подтвердили, что украинским военным удалось продвинуться вперед на 2 км на Бахмутском направлении. В течение этой недели защитники не потеряли ни одной позиции в Бахмуте.

Несколькими днями ранее появилась информация, что украинские бойцы продвинулись на Бахмутском направлении, уничтожив две роты 72 бригады армии РФ.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины преуспели к северо-западу от Бахмута. Это стало возможным за счет локальных контратак.

Читайте также
ВСУ отбросили россиян на расстояние от 250 м до 1,5 км: Череватый о ситуации вокруг Бахмута
Бої на фронті

Бахмут, Война в Украине, Великобритания, ВСУ, Разведка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Все четыре не сбитых Shahed попали в Хмельницкой области — Игнат
Юрій Ігнат
Уничтожено 17 Shahed из 21: результат ночной атаки на Украину ударными дронами
Подразделения РФ беспорядочно отступили на южном фланге Бахмутской операции – британская разведка
Результат локальных контратак: аналитики ISW об успехах ВСУ под Бахмутом
Бахмут
Ночная атака на Киев: все дроны успешно уничтожены
Подразделения РФ беспорядочно отступили на южном фланге Бахмутской операции – британская разведка
Под Киевом сбили дрон, в Хмельницкой области и в Николаеве прилеты, взрывы во Львове — что известно о ночной атаке
пожежа пожежник
Видео
Экономика
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня

Нардеп рассказал, на сколько вырастут платежки украинцев за электроэнергию.

Марта Бондаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
Подразделения РФ беспорядочно отступили на южном фланге Бахмутской операции – британская разведка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (12.05.2023)
Подразделения РФ беспорядочно отступили на южном фланге Бахмутской операции – британская разведка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (12.05.2023)
Подразделения РФ беспорядочно отступили на южном фланге Бахмутской операции – британская разведка
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (12.05.2023)
Подразделения РФ беспорядочно отступили на южном фланге Бахмутской операции – британская разведка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь