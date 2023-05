Подразделения РФ беспорядочно отступили на южном фланге Бахмутской операции – британская разведка

Во время удачной операции в районе города Бахмут (Донецкая область) украинские защитники смогли отвоевать минимум километр территории на южном фланге. Регулярные военные подразделения РФ отступили.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве подтвердили, что в последние дни подразделения 72 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ хаотично отступили со своих позиций.

В разведке уточнили, что этот район имеет определенное тактическое значение. Он был плацдармом войск РФ на западной стороне канала Северский Донец – Донбасс, который отделяет линию фронта в некоторых частях сектора.

Отмечается, что 72 бригада армии РФ входит в состав 3 армейского корпуса – формирования, созданного осенью 2023 года, которое “преследуют обвинения в низком моральном духе и ограниченной боеспособности”.

В разведке считают, что развертывание этого подразделения армии РФ в столь сложном и важном в оперативном смысле секторе свидетельствует об “острой нехватке в России надежных боевых подразделений”.

