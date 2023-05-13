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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Успіх на флангах: українські воїни продовжують просуватися в районі Бахмута

місто Бахмут
Фото: Depositphotos

Українські військові продовжують просуватися та відкидати російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він уточнив, що просування Збройних сил України відбувається в рамках успішної оборонної операції. Українські захисники проводять “певні контратакувальні дії”.

Результатом цього стало те, що українським військам вдалося просунутися вглиб ворожих позицій на відстань від 250 м до 1,5 км станом на вчора.

– За сьогодні на деяких ділянках вдалося нашим підрозділам пройти на глибину до 300 м. Найголовніше під час цієї оборонної операції, що постійно завдається удар по ворогу, знищується його жива сила і техніка, – наголосив Череватий.

Він також прокоментував можливість оточення російського угруповання на Бахмутському напрямку.

– Наші експерти розглядають такий варіант, тому що ми маємо певний успіх на флангах. Тож у ПВК Вагнера починається вже така “легка паніка”, – заявив речник.

За його словами, серед окупантів уже поширюють листівки, що потрібно бути готовими до контрнаступу ЗСУ, оскільки він буде раптовим. Проте це не допомагає рашистам, а навпаки деморалізує їх.

Череватий також розповів, що за добу ворог 426 разів обстріляв наші позиції із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, завдав 12 авіаударів.

Відбулося 40 бойових зіткнень. Українські воїни знищили 127 окупантів. Ще 171 загарбник зазнав поранень, 10 потрапили в полон. Також було знищено три ворожі танки, дві станції радіоелектронної боротьби, вісім складів з боєприпасами та інше озброєння.

Напередодні в Міністерстві оборони України підтвердили, що українські війська просунулися на 2 км на Бахмутському напрямку. Протягом тижня захисники не втратили в Бахмуті жодної позиції.

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