Валентина Летяк, редактор ленты
Уничтожено 17 Shahed из 21: результат ночной атаки на Украину ударными дронами
Ночью 13 мая Россия атаковала Украину с воздуха ударными беспилотниками Shahed-136/131 с северного и южного направлений.
По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксирован запуск 21 дрона, 17 барражирующих боеприпасов уничтожено на разных направлениях с помощью зенитного ракетного вооружения, истребителей и мобильных огневых групп.
Военные подтвердили попадание беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области.
Также сегодня ночью уничтожен БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.
За минувшие сутки Силы противовоздушной обороны сбили четыре ударных дрона типа Ланцет.
Россия ночью 13 мая нанесла очередной воздушный удар по Украине ракетами и дронами, в частности по Киеву и области, а также в Хмельницком, Львове, Николаеве.
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