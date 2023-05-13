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Валентина Летяк, редактор ленты

Уничтожено 17 Shahed из 21: результат ночной атаки на Украину ударными дронами

Уничтожено 17 Shahed из 21: результат ночной атаки на Украину ударными дронами
Фото: Getty Images

Ночью 13 мая Россия атаковала Украину с воздуха ударными беспилотниками Shahed-136/131 с северного и южного направлений.

По данным Воздушных сил ВСУ, зафиксирован запуск 21 дрона, 17 барражирующих боеприпасов уничтожено на разных направлениях с помощью зенитного ракетного вооружения, истребителей и мобильных огневых групп.

Военные подтвердили попадание беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области.

Также сегодня ночью уничтожен БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10.

За минувшие сутки Силы противовоздушной обороны сбили четыре ударных дрона типа Ланцет.

Россия ночью 13 мая нанесла очередной воздушный удар по Украине ракетами и дронами, в частности по Киеву и области, а также в Хмельницком, Львове, Николаеве.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія
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