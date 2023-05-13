Знищено 17 Shahed із 21: результат нічної атаки на Україну ударними дронами

Вночі 13 травня Росія атакувала Україну з повітря ударними безпілотниками Shahed-136/131 з північного та південного напрямків.

За даними Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано запуск 21 дрона, 17 баражуючих боєприпасів знищено на різних напрямках за допомогою зенітного ракетного озброєння, винищувачів та мобільних вогневих груп.

Військові підтвердили влучання безпілотників по об’єктах інфраструктури у Хмельницькій області.

Також сьогодні вночі знищено БпЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

За минулу добу Сили протиповітряної оборони збили чотири ударні дрони типу Ланцет.

Росія вночі 13 травня завдала чергового повітряного удару по Україні ракетами та дронами, зокрема по Києву та області, а також Хмельницькому та Миколаєву.

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