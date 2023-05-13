Под Киевом сбили дрон, в Хмельницкой области и в Николаеве прилеты, взрывы во Львове — что известно о ночной атаке

Сегодня ночью, 13 мая, страна-террорист Российская Федерация нанесла очередной воздушный удар по Украине. Взрывы слышали в Киеве и области, а также в Хмельницком, Львове, Николаеве.

Бил враг ракетами и ударными беспилотниками.

Факты ICTV собрали всю известную информацию о ночных обстрелах.

Обстрел Николаева

Обновлено в 08:17. Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, российские оккупанты нанесли удары по городу дронами иранского производства Shahed-136/131. Из-за попадания боеприпасов повреждения получил пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии.

Как сообщает воздушное командование Юг, ночью в Николаевской области сбили один вражеский ударный БПЛА Shahed-136/131.

Утром в эфире марафона Единые новости представитель ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что Николаев враг обстрелял из дальнобойных реактивных систем залпового огня.

Ранения получили три человека, их травмы незначительные — от госпитализации отказались.

Ударами повреждены несколько зданий, в том числе и жилая пятиэтажка — площадь пожара составила 190 кв. м. Более 60 спасателей тушили возгорание на всех локациях, где горело.

Взрывы в Киевской области

Ночью Киевская областная военная администрация сообщила об атаке беспилотников. Работала наша противовоздушная оборона.

Впоследствии представитель ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что в Киевской области в результате падения ударного БПЛА, который сбили, поврежден один из жилых домов.

Взрыв в Киеве

Сообщалось, что во время воздушной тревоги в столице слышали звуки взрывов.

Взрывы в Хмельницком и области

Ночью в городе и области слышали серию взрывов.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что, к сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре. Попадание в объект, который находится за пределами населенных пунктов. Соответствующие службы работают на месте.

Впоследствии Укрзализныця сообщила, что из-за обстрелов Хмельницкой области временно ограничено движение в регионе — часть поездов будет следовать объездным путем.

Во Львове слышали взрывы

На рассвете депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что в городе были слышны звуки взрывов.

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