Под Киевом сбили дрон, в Хмельницкой области и в Николаеве прилеты, взрывы во Львове — что известно о ночной атаке
Сегодня ночью, 13 мая, страна-террорист Российская Федерация нанесла очередной воздушный удар по Украине. Взрывы слышали в Киеве и области, а также в Хмельницком, Львове, Николаеве.
Бил враг ракетами и ударными беспилотниками.
Факты ICTV собрали всю известную информацию о ночных обстрелах.
Обстрел Николаева
Обновлено в 08:17. Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, российские оккупанты нанесли удары по городу дронами иранского производства Shahed-136/131. Из-за попадания боеприпасов повреждения получил пятиэтажный жилой дом и разрушено двухэтажное здание на предприятии.
Как сообщает воздушное командование Юг, ночью в Николаевской области сбили один вражеский ударный БПЛА Shahed-136/131.
Утром в эфире марафона Единые новости представитель ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что Николаев враг обстрелял из дальнобойных реактивных систем залпового огня.
Ранения получили три человека, их травмы незначительные — от госпитализации отказались.
Ударами повреждены несколько зданий, в том числе и жилая пятиэтажка — площадь пожара составила 190 кв. м. Более 60 спасателей тушили возгорание на всех локациях, где горело.
Взрывы в Киевской области
Ночью Киевская областная военная администрация сообщила об атаке беспилотников. Работала наша противовоздушная оборона.
Впоследствии представитель ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что в Киевской области в результате падения ударного БПЛА, который сбили, поврежден один из жилых домов.
Взрыв в Киеве
Сообщалось, что во время воздушной тревоги в столице слышали звуки взрывов.
Взрывы в Хмельницком и области
Ночью в городе и области слышали серию взрывов.
В Хмельницкой ОВА сообщили, что, к сожалению, есть прилет по критической инфраструктуре. Попадание в объект, который находится за пределами населенных пунктов. Соответствующие службы работают на месте.
Впоследствии Укрзализныця сообщила, что из-за обстрелов Хмельницкой области временно ограничено движение в регионе — часть поездов будет следовать объездным путем.
Во Львове слышали взрывы
На рассвете депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что в городе были слышны звуки взрывов.