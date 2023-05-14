Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со Штайнмайером

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает Welt.

Указано, что в воскресенье утром, 14 мая, Зеленский прибыл во дворец Бельвю — официальную резиденцию президента Германии.

По данным издания, после переговоров украинского и немецкого президентов, на которых должны присутствовать по четыре советника с каждой стороны, Зеленский должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом. Позже запланирована пресс-конференция.

В ночь на воскресенье, 14 мая, президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Германию.

— Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Евросоюз. НАТО. Безопасность, — написал он в Twitter.

Читайте также
Италия абсолютно четко поддержала все пункты украинской формулы мира.
Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со Штайнмайером

Источник: Welt 

Берлін, Владимир Зеленский, Німеччина, Штайнмайер
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не только дроны, но и другое оружие: Зеленский о поставках Ираном техники в РФ
Володимир Зеленський
Италия абсолютно четко поддержала все пункты украинской формулы мира.
Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со Штайнмайером
Он уже имел такую возможность: Зеленский ответил на заявление Трампа о “прекращении войны за 24 часа”
Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со Штайнмайером
Будет стоять в стороне: Зеленский об обещании Си Цзиньпиня не поставлять оружие РФ
Володимир Зеленський
Первые шаги будут скоро: Зеленский о начале контрнаступления
Володимир Зеленський
Видео
Конкурентов нет: почему дроны Switchblade являются лучшими в своей категории

Дроны-камикадзе уже стали одним из самых востребованных видов вооружений ныне.

Артур Свинаренко
Программа єВідновлення: как работает и кто имеет право подать заявку
Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со Штайнмайером
Украинская система ПВО: как работает и чего ей не хватает
мобільні групи ППО
Стало известно, на сколько могут вырасти платежки украинцев за свет с 1 июня
Показники лічильника, лічильник за світло
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (12.05.2023)
Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со Штайнмайером
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь