Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает Welt.

Указано, что в воскресенье утром, 14 мая, Зеленский прибыл во дворец Бельвю — официальную резиденцию президента Германии.

По данным издания, после переговоров украинского и немецкого президентов, на которых должны присутствовать по четыре советника с каждой стороны, Зеленский должен встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцом. Позже запланирована пресс-конференция.

В ночь на воскресенье, 14 мая, президент Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Германию.

— Уже в Берлине. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Евросоюз. НАТО. Безопасность, — написал он в Twitter.

Источник: Welt

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