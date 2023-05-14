Зеленский в Берлине: Мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю

Украина не будет атаковать территорию Российской Федерации, а только освобождать свою землю, согласно закону, Конституции и международному праву.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

– Мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет на это времени, у нас нет на это сил и нет на это лишнего оружия. Мы сосредоточились на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации согласно международному праву, согласно закону, согласно нашей Конституции, деоккупации сугубо нашей, украинской, всем миром признанной территории, – сказал украинский президент.

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Напомним, в воскресенье, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленскийгде встретился со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, а также канцлером Олафом Шольцом.