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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зеленский в Берлине: Мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина не будет атаковать территорию Российской Федерации, а только освобождать свою землю, согласно закону, Конституции и международному праву.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

– Мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом не заинтересованы, у нас нет на это времени, у нас нет на это сил и нет на это лишнего оружия. Мы сосредоточились на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации согласно международному праву, согласно закону, согласно нашей Конституции, деоккупации сугубо нашей, украинской, всем миром признанной территории, – сказал украинский президент.


Напомним, в воскресенье, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, а также канцлером Олафом Шольцом.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Німеччина, Російська агресія, Украина
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