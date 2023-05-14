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Частково мої візити Європою спрямовані на створення коаліції винищувачів – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Створення коаліції винищувачів є однією з цілей візитів президента України Володимира Зеленського до країн Європи.

Про це український лідер заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

– Це непросте питання. Ми працюємо над створенням коаліції винищувачів, і частково мої візити столицями Європи спрямовані саме на це. Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатися і до німецької сторони, щоб підтримали Україну в цій коаліції. Для нас це важливо, – сказав він.

Зеленський зазначив, що перевага в українському небі зараз на боці РФ, тому потрібно скоординувати зусилля, щоб ЗСУ були потужними у повітряному просторі.

Президент додав, що він обговорить питання винищувачів разом Шольцом під час другої частини зустрічі.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини.

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Джерело: телемарафон

Війна в Україні, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Німеччина, Олаф Шольц
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