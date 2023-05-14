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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ЗСУ звільнили 16 кв. км у районі Бахмуту та зайняли нові позиції – ISW

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжують контратаки в на Бахмутському напрямку й змогли зайняти нові позиції.

Про це повідомляють в ISW.

Російський блогер заявив, що Збройні сили України зайняли нові позиції на околиці Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута) і відтіснили окупантів у цьому районі за канал Сіверський Донець – Донбас.

Він також зазначив, що українські сили просувалися у бік Кліщівки (7 км на південний захід від Бахмута) з боку Предтечино (16 км на південний захід від Бахмута).

За оцінкою ISW станом на 13 травня, під час недавніх контратак українські сили звільнили 16,85 кв. км у районі Бахмута.

Російські джерела поширили кадри, що показують наслідки недавньої контратаки українських військ на російські позиції в районі Майорська (20 км на південний захід від Бахмута), і заявили, що відбили атаки.

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Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
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