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Украина
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Любой ход Путина ухудшает его позицию: Данилов о мобилизации в РФ

Олексій Данілов

Скрытая мобилизация в России не дала желаемых результатов. Любое решение российского диктатора Владимира Путина только ухудшает ситуацию внутри страны.

Об этом в Twitter написал секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что сейчас в РФ продолжается вторая волна мобилизации.

— Принуждение к подписанию контрактов, формирование так называемых национальных батальонов, реклама минубийства РФ. Поставленные результаты не достигнуты. Кремль стоит перед выбором между необходимостью объявления мобилизации и угрозой внутреннего недовольства, — написал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что любое решение будет иметь негативное последствие для российского диктатора Владимира Путина.

— Тенденция необратимого характера — любой ход Путина ухудшает его позицию, — написал он.

Ранее Алексей Данилов заявлял, что украинская власть готовилась к полномасштабной войне. Одним из элементов этой подготовки была нейтрализация “пятой колонны” РФ.

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Фото: РНБО

Война в Украине, Алексей Данилов, СНБО, Російська агресія
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