Убрали пятую колонну и пропаганду: Данилов о подготовке к вторжению РФ

Украинские власти готовились к полномасштабной войне. Одним из элементов этой подготовки была нейтрализация “пятой колонны” РФ.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью, обнародованном на YouTube-канале Горять вуха.

– Я точно могу сказать, что мы рассчитывали на несколько сценариев. Но мы всегда рассчитывали на борьбу. И то, что мы подготовили общество к этой борьбе, – это огромная работа. Если ваше общество не подготовлено к войне, вы обязательно проиграете, – отметил Данилов.

Он уточнил, что когда 24 февраля прошлого года началось полномасштабное вторжение РФ, украинское общество “было максимально сконцентрировано”. Об этом свидетельствует огромное количество украинцев, изъявивших тогда желание встать на защиту страны.

Комментируя успокоительные заявления украинской власти перед вторжением, Данилов объяснил, что это было нужно, чтобы “не было суматохи” внутри страны. В то же время, это не означает, что власть не готовилась к войне.

– Я хочу напомнить, что была максимальная подготовка, чтобы убрать отсюда пятую колонну РФ. Убрать пропаганду РФ, влияние российских олигархов. И другие моменты, которые мы отрабатывали, — подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, он понял, что украинцы готовы отражать агрессию РФ, в январе прошлого года. Тогда активно распространялся флешмоб, во время которого граждане исполняли песню Батько наш – Бандера, Україна мати.

– В январе, когда дети в школах начали флешмоб Батько наш – Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Мы понимали, что общество готово. Если бы мы обществу начинали говорить, что завтра война, завтра война. Представляете, в каком состоянии было бы подавляющее большинство общества? Вы так говорить, если ответственные люди, не можете, – убежден секретарь СНБО.

Он добавил, что полностью к войне подготовиться невозможно, поскольку “вы не знаете, как поступят те или иные люди” в определенной ситуации.

В качестве примера Данилов рассказал об утре 24 февраля 2022 года. Тогда в ситуационной комнате аппарата СНБО проходило совещание с главами областных госадминистраций. И представители Херсона тогда не подключились.

Секретарь СНБО также выразил мнение, что после захвата Россией Крыма большая война была лишь вопросом “короткого промежутка времени”, поскольку агрессор не в состоянии обеспечить полуостров ни водой, ни электричеством.

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