Все оплатили еще в 1994 году: Данилов о судьбе западного оружия после победы Украины

Западное оружие, которое Украина получает от партнеров для освобождения своих территорий и отражения агрессии РФ, после победы должно остаться в нашей стране.

Такое мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью, обнародованном на YouTube-канале Горять вуха.

– Оно должно быть обязательно приведено в соответствующее состояние и будет готово к отражению агрессии, если такая агрессия будет против нашего государства со стороны любой страны. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, — отметил он.

В ответ на уточняющий вопрос, придется ли Украине отдавать полученное от Запада оружие или каким-то образом за него платить, Данилов заявил, что наша страна “все уплатила еще в 1994 году”, когда подписала Будапештский меморандум. Тогда Украина отказалась от ядерного арсенала в обмен на обеспечение безопасности.

– Что значит отдавать? Мы уплатили все еще в 1994 году. Когда отдали бесплатно весь свой ядерный потенциал. Когда отдали стратегические бомбардировщики и многое другое абсолютно бесплатно, — подчеркнул секретарь СНБО, добавив, что такой шаг был огромной ошибкой.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление украинской армии начнется, когда Украина получит тот минимум вооружения, с которым сможет вырваться вперед. Глава государства заверил, что Украина не будет долго ждать, чтобы начать контрнаступление.

Фото: СНБО

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