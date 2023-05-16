Будь-який хід Путіна погіршує його позицію: Данілов про мобілізацію в РФ
Прихована мобілізація в Росії не дала бажаних результатів. Будь-яке рішення російського диктатора Володимира Путіна лише погіршує ситуацію всередині країни.
Про це у Twitter написав секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов.
Він зазначив, що зараз в РФ триває друга хвиля мобілізації.
– Примушення до підписання контрактів, формування так званих національних батальйонів, реклама мінвбивства РФ. Поставлені результати не досягнуті. Кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення, – написав Данілов.
Секретар РНБО додав, що будь-яке рішення матиме негативний наслідок для російського диктатора Володимира Путіна.
– Тенденція незворотного характеру – будь-який хід Путіна погіршує його позицію, – написав він.
Раніше Олексій Данілов заявляв, що українська влада готувалася до повномасштабної війни. Одним із елементів цієї підготовки була нейтралізація “п’ятої колони” РФ.
Фото: РНБО
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