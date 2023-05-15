Нуждается в проверкеТатьяна Забожко, редактор ленты
Джордж Сорос умер от сердечного приступа – блогер в Twitter
В сети появилась информация о смерти американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса.
Об этом сообщил блогер Matt Wallace в Twitter.
– Ползут слухи, что Джордж Сорос только что умер от сердечного приступа, – написал Matt Wallace.
Официального подтверждения смерти миллиардера пока нет.
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