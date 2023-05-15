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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Джордж Сорос помер від серцевого нападу – блогер у Twitter

Джордж Сорос

У мережі з’явилася інформація про смерть американського фінансиста-мільярдера Джорджа Сороса.

Повідомив про це блогер Matt Wallace у Twitter.

– Повзуть чутки, що Джордж Сорос щойно помер від серцевого нападу, – написав Matt Wallace.

Офіційного підтвердження щодо смерті мільярдера наразі немає.

Джордж Сорос
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