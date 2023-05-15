Прибрали п’яту колону і пропаганду: Данілов про підготовку до вторгнення РФ

Українська влада готувалася до повномасштабної війни. Одним із елементів цієї підготовки була нейтралізація “п’ятої колони” РФ.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю, оприлюдненому на YouTube-каналі Горять вуха.

– Я точно можу сказати, що ми розраховували на декілька сценаріїв. Але ми завжди розраховували на боротьбу. І те, що ми підготували суспільство до цієї боротьби, – це величезна робота. Якщо ваше суспільство не підготовлене до війни, ви обов’язково програєте, – зазначив Данілов.

Він уточнив, що коли 24 лютого минулого року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, українське суспільство “було максимально сконцентроване”. Про це свідчить величезна кількість українців, які виявили тоді бажання стати на захист країни.

Коментуючи заспокійливі заяви української влади перед вторгненням, Данілов пояснив, що це було потрібно, щоб “не було колотнечі” всередині країни. Водночас це не означає, що влада не готувалася до війни.

– Я хочу нагадати, що була максимальна підготовка щодо прибирання звідси п’ятої колони РФ. Прибирання звідси пропаганди РФ, впливу російських олігархів. Та інші моменти, які ми відпрацьовували, – наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, він зрозумів, що українці готові відбивати агресію РФ, у січні минулого року. Тоді активно поширювався флешмоб, під час якого громадяни виконували пісню Батько наш – Бандера, Україна мати.

– У січні, коли діти в школах почали флешмоб Батько наш – Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Ми розуміли, що суспільство готове. Якщо б ми суспільству починали говорити, що завтра війна, завтра війна. Уявляєте собі, в якому стані була б переважна більшість нашого суспільства? Ви так говорити, якщо відповідальні люди, не можете, – переконаний секретар РНБО.

Він додав, що повністю до війни підготуватися неможливо, оскільки “ви не знаєте, як вчинять ті чи інші люди” в певній ситуації.

Як приклад Данілов розповів про ранок 24 лютого 2022 року. Тоді в ситуаційній кімнаті апарату РНБО відбувалася нарада з головами обласних держадміністрацій. І представники Херсонщини тоді не підключилися.

Секретар РНБО також висловив думку, що після захоплення Росією Криму велика війна була лише питанням “короткого проміжку часу”, оскільки агресор не здатен забезпечити півострів ні водою, ні електрикою.

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