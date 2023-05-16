Горит возле завода Москвич: в РФ снова вспыхнул пожар
16 мая во второй половине дня в Москве произошел мощный пожар на улице Южнопортовая. Известно, что загоревшийся ангар расположен неподалеку от завода Москвич.
Об этом сообщают российские СМИ.
МЧС России заявили, что вспыхнул мусор.
– На улице Южнопортовая, по предварительной информации, горит мусор в одноэтажном ангаре. Площадь пожара около 1800 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, – пишут в Telegram местные СМИ.
По их данным, информации о пострадавших не поступало.
К тушению пожара на юго-востоке Москвы привлекли вертолет К-32 Московского авиационного центра.
Напомним, что 15 мая у здания магазина Перекресток в Москве возник пожар. Перед этим был слышен взрыв.
Фото: МЧС России
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