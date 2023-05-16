Горить біля заводу Москвич: у РФ знову спалахнула пожежа
16 травня у другій половині дня у Москві сталася потужна пожежа на вулиці Южнопортова. Відомо, що ангар, який зайнявся, розташований неподалік від заводу Москвич.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У МНС Росії заявили, що спалахнуло сміття.
– На вулиці Южнопортова, за попередньою інформацією, горить сміття в одноповерховому ангарі. Площа пожежі близько 1800 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, – пишуть у Telegram місцеві ЗМІ.
За їхніми даними, інформація про постраждалих не надходила.
До гасіння пожежі на південному сході Москви залучили гелікоптер К-32 Московського авіаційного центру.
Нагадаємо, що 15 травня біля будівлі магазину Перекресток у Москві виникла пожежа. Перед цим було чути вибух.
Фото: МНС Росії
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