Горить біля заводу Москвич: у РФ знову спалахнула пожежа

16 травня у другій половині дня у Москві сталася потужна пожежа на вулиці Южнопортова. Відомо, що ангар, який зайнявся, розташований неподалік від заводу Москвич.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У МНС Росії заявили, що спалахнуло сміття.

– На вулиці Южнопортова, за попередньою інформацією, горить сміття в одноповерховому ангарі. Площа пожежі близько 1800 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, – пишуть у Telegram місцеві ЗМІ.

За їхніми даними, інформація про постраждалих не надходила.

До гасіння пожежі на південному сході Москви залучили гелікоптер К-32 Московського авіаційного центру.

Нагадаємо, що 15 травня біля будівлі магазину Перекресток у Москві виникла пожежа. Перед цим було чути вибух.

Фото: МНС Росії

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