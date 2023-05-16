В Запорожской области оккупанты угрожают отключить электричество людям, которые не получат паспорта РФ – ЦНС
Российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают местным жителям отключением электроэнергии в случае отказа от получения паспорта РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Указано, что россияне заставляют жителей ВОТ Запорожской области перезаключать договоры о поставках электроэнергии.
— Однако для перезаключения договора необходимо иметь российские паспорт, идентификационный код и документы на право собственности на жилье, — говорится в сообщении.
В ЦНС добавляют, что оккупанты дают местным 30 дней на оформление всех документов и перезаключение соглашения, иначе угрожают отключать квартиры от электроэнергии.
Ранее в ЦНС сообщили, что среди коллаборантов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей нарастают панические настроения на фоне будущего контрнаступления ВСУ, и многие из них уже выехали в Россию.
Источник: ЦНС
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко