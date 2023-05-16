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В Запорожской области оккупанты угрожают отключить электричество людям, которые не получат паспорта РФ – ЦНС

російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают местным жителям отключением электроэнергии в случае отказа от получения паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Указано, что россияне заставляют жителей ВОТ Запорожской области перезаключать договоры о поставках электроэнергии.

— Однако для перезаключения договора необходимо иметь российские паспорт, идентификационный код и документы на право собственности на жилье, — говорится в сообщении.

В ЦНС добавляют, что оккупанты дают местным 30 дней на оформление всех документов и перезаключение соглашения, иначе угрожают отключать квартиры от электроэнергии.

Ранее в ЦНС сообщили, что среди коллаборантов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей нарастают панические настроения на фоне будущего контрнаступления ВСУ, и многие из них уже выехали в Россию.

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Источник: ЦНС

Война в Украине, Запорожская область
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