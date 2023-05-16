На Запоріжжі окупанти погрожують відключити електрику людям, які не отримають паспорти РФ – ЦНС

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують місцевим жителям відключенням електроенергії у разі відмови від отримання паспорта РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що росіяни змушують жителів ТОТ Запорізької області переукладати договори про постачання електроенергії.

– Однак для переукладення договору необхідно мати російські паспорт, ідентифікаційний код і документи на право власності на житло, – йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що окупанти дають місцевим 30 днів на оформлення усіх документів та переукладення угоди, інакше погрожують відключати квартири від електроенергії.

Раніше у ЦНС повідомили, що серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей наростають панічні настрої на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ, і багато хто з них вже виїхав до Росії.

Джерело: ЦНС

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