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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Коллаборанты массово бегут с ВОТ Запорожской и Херсонской областей – ЦНС

російські окупанти
Фото: Getty Images

Среди коллаборантов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей нарастают панические настроения на фоне будущего контрнаступления ВСУ, и многие из них уже выехали в Россию.

— Коллаборационисты на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской массово бегут в РФ, — сообщает Центр национального сопротивления.

В то же время руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, однако они ищут способы обойти запрет и вывозят свои семьи.

Кстати, утром 15 мая во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.

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Бої на фронті

Источник: ЦНС

Война в Украине, Державна зрада, Запорожская область, Російська агресія, Херсонская область
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