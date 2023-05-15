Коллаборанты массово бегут с ВОТ Запорожской и Херсонской областей – ЦНС
Среди коллаборантов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей нарастают панические настроения на фоне будущего контрнаступления ВСУ, и многие из них уже выехали в Россию.
— Коллаборационисты на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской массово бегут в РФ, — сообщает Центр национального сопротивления.
В то же время руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, однако они ищут способы обойти запрет и вывозят свои семьи.
Кстати, утром 15 мая во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели взрывы.
Источник: ЦНС
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