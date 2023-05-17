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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Миколаєві до початку тривоги пролунали вибухи

У Миколаєві до початку тривоги пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

У Миколаєві пролунало щонайменше три вибухи.

Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з міста.

Перед цим у місті не була оголошена повітряна тривога, сирени почали лунати одразу після вибухів.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив інформацію про вибухи і закликав “уважно” ставитися до повітряної тривоги. Особливо заклик Кіма стосувався жителів Інгульського району Миколаєва.

Війна в Україні, Вибух, Миколаїв
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