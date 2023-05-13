Враг терпит потери: Сырский подтвердил продвижение ВСУ в районе Бахмута

Украинские войска продвигаются вперед на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении.

Это подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, оборонная операция Вооруженных сил Украины в районе Бахмута продолжается.

– Наши воины двигаются вперед на некоторых участках фронта, а враг теряет технику и живую силу, — подчеркнул генерал.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, за сегодняшний день украинским бойцам удалось продвинуться на некоторых участках на глубину до 300 метров.

А по состоянию на вчерашний день продвижение ВСУ вглубь вражеских позиций составляло от 250 метров до полутора километров. Украинские воины в результате контратакующих операций имеют успех на флангах.

12 мая в Министерстве обороны Украины подтвердили, что ВСУ продвинулись вперед на 2 км на Бахмутском направлении.

Фото: Telegram-канал Александра Сырского

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