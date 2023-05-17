17 мая в Черном и Азовском морях ракетоносителей нет – ВМС ВСУ

Россия завела в пункты базирования ракетоносители, еще 16 мая находившиеся в акваториях Черного и Азовского морей.

По данным Военно-морских сил ВСУ, 17 мая в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля, в Азовском море – один.

Ракетоносители пока остаются только в Средиземном море.

Крылатыми ракетами типа Калибр там, как и вчера, снаряжены два из семи кораблей.

Общий залп может составлять до 20 ракет.

Напомним, что накануне в Черном море дежурили 11 вражеских кораблей.

Среди них было два носителя крылатых ракет типа Калибр общим залпом до восьми ракет.

В Азовское море РФ выводила два вражеских корабля, в том числе один носитель крылатых ракет Калибр, снаряженный ориентировочно восемью ракетами.

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Фото: Минобороны России

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