17 мая в Черном и Азовском морях ракетоносителей нет – ВМС ВСУ
Россия завела в пункты базирования ракетоносители, еще 16 мая находившиеся в акваториях Черного и Азовского морей.
По данным Военно-морских сил ВСУ, 17 мая в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских корабля, в Азовском море – один.
Ракетоносители пока остаются только в Средиземном море.
Крылатыми ракетами типа Калибр там, как и вчера, снаряжены два из семи кораблей.
Общий залп может составлять до 20 ракет.
Напомним, что накануне в Черном море дежурили 11 вражеских кораблей.
Среди них было два носителя крылатых ракет типа Калибр общим залпом до восьми ракет.
В Азовское море РФ выводила два вражеских корабля, в том числе один носитель крылатых ракет Калибр, снаряженный ориентировочно восемью ракетами.
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Фото: Минобороны России
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