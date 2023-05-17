17 травня в Чорному та Азовському морях ракетоносіїв немає – ВМС ЗСУ

Росія завела в пункти базування ракетоносії, які ще 16 травня перебували в акваторіях Чорного та Азовського морів.

За даними Військово-морських сил ЗСУ, 17 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожі кораблі, в Азовському морі – один.

Ракетоносії поки що залишаються лише в Середземному морі.

Крилатими ракетами типу Калібр там, як і вчора, споряджені два із близько семи кораблів.

Загальний залп може становити до 20 ракет.

Нагадаємо, що напередодні в Чорному морі чергували 11 ворожих кораблів.

Серед них було два носії крилатих ракет типу Калібр загальним залпом до восьми ракет.

В Азовське море РФ виводила два ворожих кораблі, зокрема й один носій крилатих ракет Калібр, споряджений орієнтовно вісьмома ракетами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

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Фото: Міноборони Росії

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