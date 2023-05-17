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Масованими атаками РФ хоче змусити Україну відкласти контрнаступ – CNN

Масованими атаками РФ хоче змусити Україну відкласти контрнаступ – CNN
Фото: Міноборони

Війська РФ збільшили кількість масованих ракетних ударів, щоби змусити Україну відтермінувати контрнаступ.

Про це пише CNN із посиланням на американського чиновника, знайомого з цим питанням.

Посадовець зазначив, що Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись перевантажити і збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

За його словами, Росія розпочала масштабні повітряні атаки одразу з кількох напрямків, націлені на центри командування й управління в Києві та інші важливі об’єкти.

– Росія, можливо, почала розширені атаки в спробі змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ. Але Україна змогла витримати ці атаки, перехопивши великий відсоток ракет і безпілотників завдяки багаторівневій системі ППО, наданій західними країнами, – додав урядовець.

Збільшення атак може навіть зіграти на користь Україні, оскільки Росія активніше використовує й так обмежені запаси високоточних боєприпасів, вказує джерело видання.

У ніч на 16 травня РФ атакувала Україну 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Українські захисники знищили всі ворожі ракети: шість аеробалістичних ракет Кинджал, дев’ять крилатих ракет Калібр і три ракети наземного базування (С-400, Іскандер-М).

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Джерело: CNN
Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Ракетні удари Росії, Росія, Україна
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