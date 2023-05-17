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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Найважчий період оборони. На ділянках у районі Бахмута за добу ЗСУ просунулися до 500 метрів — Череватий

Найважчий період оборони. На ділянках у районі Бахмута за добу ЗСУ просунулися до 500 метрів — Череватий
Фото: Генштаб ЗСУ

Наразі триває найважчий період оборони Бахмутського напрямку, на певних ділянках за добу ЗСУ пройшли до 500 метрів.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в етері 24 каналу.

За його словами, попри те, що в українських військ немає переваги ані в засобах ураження, ані в живій силі, ЗСУ успішно проводять оборонну операцію. Захисники завдають ворогові максимальних втрат і контратакують.

– За цю добу було пройдено до 500 метрів нашими підрозділами на певних ділянках Бахмутського фронту, – зазначив Череватий.

Речник також розповів, що окупанти активно готуються до контрнаступу української армії та будують захисні споруди. Також загарбникам роздали листівки, в яких йдеться про те, що потрібно бути готовими до контрнаступу ЗСУ.

– Вже зараз ворог дуже поважає українські Сили оборони. Він розуміє, що зараз уже далеко позаду всі ці реляції про “піднімемо брову і щось захопимо”, – додав він.

Череватий наголосив, що зараз триває найважчий період оборони Бахмутського напрямку, війська РФ завдають ударів різними засобами ураження та по суті зносять все, на чому може триматись оборона. Проте українські військові демонструють “чудеса влучності, кмітливості та військової винахідливості”.

За інформацією представника ЗСУ, росіяни підтягують на цей напрямок повітряно-десантні підрозділи.

Зазначено, що на Бахмутському напрямку відбулося 25 боєзіткнень. За добу росіяни 456 разів били по наших позиціях і здійснили 12 авіанальотів. ЗСУ ліквідували 107 окупантів, ще 153 поранено. Окрім того, знищено ворожі БМП, БМД, шість гармат типу Д-30, дві станції РЕБ, три безпілотники (два типу Орлан-10, один типу ZALA) та чотири дрони-камікадзе Ланцет.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що протягом декількох днів українські військові звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 кв. км. Водночас РФ дещо просувається в самому Бахмуті.

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Джерело: 24 канал
Бахмут, Війна в Україні, Донецька область
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