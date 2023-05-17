РФ выпустила по Украине 16 мая 31 ракету: уточненные данные Генштаба ВСУ
Накануне российские войска нанесли по Украине 31 ракетный удар.
Уточненные данные в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили 17 мая.
Известно, что две ракеты из ЗРК С-300 россияне выпустили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.
Еще двумя Калибрами захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру Николаева.
Кроме того, российские военные нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Для ракетных ударов 16 мая враг использовал:
- шесть аэробаллистических ракет Кинжал,
- 13 крылатых ракет Калибр (две ракеты разорвались в воздухе),
- 10 ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).
25 из них были уничтожены украинскими защитниками.
В Двуречной, Волчанске и Тищенковке Харьковской области из-за обстрелов погибли и получили ранения мирные люди.
Вражеским огнем уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Воздушное командование Юг
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