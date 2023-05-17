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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ выпустила по Украине 16 мая 31 ракету: уточненные данные Генштаба ВСУ

Збиття ворожої цілі

Накануне российские войска нанесли по Украине 31 ракетный удар.

Уточненные данные в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили 17 мая.

Известно, что две ракеты из ЗРК С-300 россияне выпустили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Еще двумя Калибрами захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру Николаева.

Кроме того, российские военные нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Для ракетных ударов 16 мая враг использовал:

  • шесть аэробаллистических ракет Кинжал,
  • 13 крылатых ракет Калибр (две ракеты разорвались в воздухе),
  • 10 ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М).

25 из них были уничтожены украинскими защитниками.

В Двуречной, Волчанске и Тищенковке Харьковской области из-за обстрелов погибли и получили ранения мирные люди.

Вражеским огнем уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, отмечают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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