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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ випустила по Україні 16 травня 31 ракету: уточнені дані Генштабу ЗСУ

Збиття ворожої цілі

Напередодні російські війська завдали по Україні 31 ракетного удару.

Уточнені дані в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили 17 травня.

Відомо, що дві ракети із ЗРК С-300 росіяни випустили по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Ще двома Калібрами загарбники атакували цивільну інфраструктуру Миколаєва.

Крім того, російські військові завдали 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Для ракетних ударів 16 травня ворог використав:

  • шість аеробалістичних ракет Кинджал,
  • 13 крилатих ракет Калібр (дві ракети розірвались у повітрі),
  • 10 ракет наземного базування (С-400, Іскандер-М).

25 із них було знищено українськими захисниками.

У Дворічній, Вовчанську та Тищенківці Харківської області через обстріли загинули та дістали поранення мирні люди.

Ворожим вогнем знищено житлові приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру.

Імовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголошують у Генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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