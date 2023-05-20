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Напуганные “бавовной” оккупанты вывозят технику из Мариуполя в Новоазовск

Маріуполь порт
Фото: Getty Images

После взрывов, которые участились в Мариуполе, оккупационные войска начали вывозить военную технику в Новоазовск.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, на улицах города замечены бронеавтомобили Тигр.

Также сегодня, 20 мая, зафиксировано активное перемещение вертолетов из направления Бердянска в сторону Мариуполя вдоль линии моря.

— С 04:00 заметили также ракеты и Шахеты из Ейска/Приморско-Ахтарска над приморскими селами в направлении Запорожья. С 6 до 7 утра в Мариуполе снова зафиксирована работа ПВО в Левобережном районе, — рассказал Андрющенко.

Накануне во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов.

По предварительной информации, есть попадание в место базирования российских оккупантов.

Армия России, Война в Украине, Военная техника, Взрыв, Мариуполь, Новини Маріуполя, Новоазовск
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