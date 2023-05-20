Напуганные “бавовной” оккупанты вывозят технику из Мариуполя в Новоазовск
После взрывов, которые участились в Мариуполе, оккупационные войска начали вывозить военную технику в Новоазовск.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, на улицах города замечены бронеавтомобили Тигр.
Также сегодня, 20 мая, зафиксировано активное перемещение вертолетов из направления Бердянска в сторону Мариуполя вдоль линии моря.
— С 04:00 заметили также ракеты и Шахеты из Ейска/Приморско-Ахтарска над приморскими селами в направлении Запорожья. С 6 до 7 утра в Мариуполе снова зафиксирована работа ПВО в Левобережном районе, — рассказал Андрющенко.
Накануне во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов.
По предварительной информации, есть попадание в место базирования российских оккупантов.