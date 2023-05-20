Юлия Захарченко, редактор ленты
В Мариуполе прогремели взрывы, есть прилеты: первые подробности
Во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов. Появились первые подробности относительно ударов по месту базирования российских войск.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на соответствующие кадры с мест ударов.
— Мариуполь. Добрый вечер. Бавовна. Даже дырявое ПВО не помогло. Несмотря на попытку, наши сообщают о прилетах между селом Агробаза (фактически граничит с городом) и городом. Какой хороший вечер, — отметил Андрющенко.
По предварительной информации, там ударили по месту базирования российских оккупантов. В то же время он сообщает о взрывах в районе аэропорта в Мариуполе.
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