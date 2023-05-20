Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Происшествия Срочно
Срочно
Юлия Захарченко, редактор ленты

В Мариуполе прогремели взрывы, есть прилеты: первые подробности

В Мариуполе прогремели взрывы, есть прилеты: первые подробности
Фото: Факты ICTV

Во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов. Появились первые подробности относительно ударов по месту базирования российских войск.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на соответствующие кадры с мест ударов.

— Мариуполь. Добрый вечер. Бавовна. Даже дырявое ПВО не помогло. Несмотря на попытку, наши сообщают о прилетах между селом Агробаза (фактически граничит с городом) и городом. Какой хороший вечер, — отметил Андрющенко.

По предварительной информации, там ударили по месту базирования российских оккупантов. В то же время он сообщает о взрывах в районе аэропорта в Мариуполе.

Читайте также
В Донецке тоже раздаются взрывы — первые подробности
В Мариуполе прогремели взрывы, есть прилеты: первые подробности

Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Мариуполь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Британия будет работать с США, Нидерландами, Бельгией и Данией над передачей ВСУ боевой авиации — Сунак
винищувачі F-16
США и союзники намерены предоставить Украине F-16 – СМИ
винищувач F-16
Поставки вооружения и боеприпасов: Залужный и Милли провели телефонный разговор
Марк Міллі
Зеленский приедет на встречу G7 в Японии и встретится с Байденом — ОП
В Мариуполе прогремели взрывы, есть прилеты: первые подробности
30 человек и 8 компаний: Канада объявила о новых санкциях против РФ
В Мариуполе прогремели взрывы, есть прилеты: первые подробности
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
В Мариуполе прогремели взрывы, есть прилеты: первые подробности
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
В Мариуполе прогремели взрывы, есть прилеты: первые подробности
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
В Мариуполе прогремели взрывы, есть прилеты: первые подробности
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
В Мариуполе прогремели взрывы, есть прилеты: первые подробности
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь