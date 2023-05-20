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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Налякані “бавовною” окупанти вивозять техніку з Маріуполя до Новоазовська

Маріуполь порт
Фото: Getty Images

Після вибухів, які почастішали у Маріуполі, окупаційні війська почали вивозити військову техніку до Новоазовська.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, на вулицях міста помічені бронеавтомобілі Тигр.

Також сьогодні, 20 травня, зафіксовано активне переміщення гвинтокрилів з напрямку Бердянська в бік Маріуполя вздовж лінії моря.

– Від 04:00 помітили також ракети та Шахеди з Єйська/Приморсько-Ахтарська над приморськими селами в напрямку Запоріжжя. З 6 до 7 ранку в Маріуполі знову зафіксовано роботу ППО в Лівобережному районі, – розповів Андрющенко.

Напередодні у тимчасово окупованому Маріуполі прогриміла серія потужних вибухів.

За попередньою інформацією, є влучання в місце базування російських окупантів.

Армія Росії, Війна в Україні, Військова техніка, Вибух, Маріуполь, Новини Маріуполя, Новоазовськ
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