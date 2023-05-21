Минус три вражеские цели: на Херсонщине ВСУ уничтожили российские беспилотники

В воскресенье, 21 мая, на Херсонщине украинские военные уничтожили три вражеских беспилотника.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования Юг.

— На Херсонщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожено три российских беспилотных летательных аппарата: один БпЛА Мерлин-ВР, один БпЛА Орлан-10 и один БпЛА Zala, — говорится в сообщении.

Также в Воздушном командовании напомнили украинцам об основных правилах безопасности.

— Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, переходите в укрытие. Не приближайтесь и не трогайте подозрительные предметы. От уреза воды старайтесь держаться минимум на расстоянии 150 — 200 метров. Не помогайте врагу несанкционированным освещением движения или деятельности Сил обороны, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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